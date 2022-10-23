維港渡海泳｜千二人參賽一人送院 三議員落水挑戰 有泳手誤認終點

【有線新聞】維港渡海泳疫情下連續兩年舉辦，由灣仔游到尖沙咀，有參賽者說天色不錯，水溫、水流也很舒適，大會說最終有1,203人參賽，一人要送院。

槍聲一響，一班競賽組泳手率先起步，相隔十個月再在維港暢泳，參賽者Alex：「今年我純粹享受，慢慢游，望望維港，天色也不錯，本來怕有颱風，但颱風也造美。」

最年輕的泳手只有12歲，跟哥哥一起來挑戰維港，最年輕參賽者Mason：「覺得起步時被人拉拉扯扯，要到後期才可以游快一點。」參賽者Matthew：「水溫較暖，水流沒去年那麼急，對自己今年的成績也滿意。」

今屆賽事有1,500個名額，最終只有1,203人出席，泳手要打齊三針及持有48小時核酸檢測陰性證明，陳先生：「不方便，因為要特地到觀塘做（核酸檢測），要上班期間抽時間做，比較麻煩。」

能夠游完一公里，值得高興「畀返個心」，三位議員離開辦公室落水湊熱鬧，還有同事力撐，立法會議員選委會界別（新民黨）容海恩：「感覺非常創新，也很新穎，因為是第一次這樣挑戰自己極限。」立法會議員九龍西（民建聯）鄭泳舜：「期待未來一系列賽事，還有很多大型體育賽事可陸續復辦，讓香港繼續成為盛事之都。」

大會沿用去年賽道，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭落水，游至尖沙咀星光大道，有泳手臨到終點變了「失魂魚」，游了往終點旁的浮台上水，中國香港游泳總會會長王敏超：「我們盡量在比賽前做講述或有些提示提醒他們，但有時可能在水中忘記了，因為水流方向是每小時改變速度及方向。」

泳總說，希望下一屆賽事可以有更多參賽名額，亦會研究是否沿用同一條賽道，希望距離可以拉長一點。