甯漢豪稱政府已奪回土地主導權　未來五年熟地可供7.2萬伙

【有線新聞】施政報告提出已找到超過3000公頃熟地，發展局局長甯漢豪說反映政府已奪回土地主導權，未來5年熟地提供7.2萬個公私營單位。

發展局局長甯漢豪：「今次說實在第一次做十年熟地供應，團隊亦有忐忑，因為知道這是績效指標，你講得出來，你要做得到。甚麼情況是合理？在時間上有延誤，或者是技術比想像需要更多時間，或在公眾參與時有人提出之前無想過的東西，否則我們推行的決心，預計何時做完研究、何時去立法會拎撥款，這些一定要如期前進。」