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2022年10月23日
港聞
新聞資訊
新娘潭路電單車越線撼樹 男司機送院不治
【有線新聞】大埔新娘潭路有電單車失事，司機送院不治。
電單車翻側在路面，車頭損毀，頭盔和部分零件在地上。警方早上約9時接報，該電單車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，駛到近涌背懷疑失事，越過對面行車線撞向一棵大樹，男司機倒地昏迷，送院搶救後證實不治。現場路面一度全線封閉，警方正調查意外原因。
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