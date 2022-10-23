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2022年10月23日
港聞
新聞資訊
灣仔保安疑失足平台墮下 送院不治
【有線新聞】灣仔有保安員懷疑失足，在平台跌落地面，送院不治。
警方早上6時許接報，一名60歲男保安員昏迷倒臥在皇后大道東200號近後巷位置，送院後證實不治。警方調查後，懷疑他在平台工作期間失足墮下，死因有待驗屍確定，警方通知勞工處跟進。
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