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陳茂波稱政府發展理念　由大市場小政府　邁向有為政府及高效市場結合

陳茂波稱政府發展理念　由大市場小政府　邁向有為政府及高效市場結合

【有線新聞】財政司司長陳茂波說施政理念由以往積極不干預、大市場小政府，邁向有為政府及高效市場。
陳茂波在網誌說，《施政報告》無論是增強經濟發展、搶企業、搶人才，或者是增加土地及房屋供應，政府都主動出擊，發展理念由昔日的積極不干預、大市場小政府，清晰而明確地邁向有為政府和高效市場的結合，形容這是香港必然的選擇，因為環球風險持續增加企業傾向減少投資，單靠市場力量，香港的產業可能陷入投資不足的狀態，所以需要政府的補充、介入和引導。
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