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2022年10月23日
港聞
新聞資訊
九龍城靠背壟道公務員合作社 市建局稱大多願解散 爭取2024年初收購
【有線新聞】九龍城靠背壟道公務員建屋合作社重建項目，市建局說大部分合作社已有共識解散，會爭取在2024年初收購。
公務員建屋合作社計劃50年代推出，讓社員建屋作為他們和家屬的居所，市建局行政總監韋志成說，社員只是以承租人身分在單位居住，沒有業權、不能出售單位，除非先解散合作社，補地價後才可轉售。韋志成稱，靠背壟道項目涉及28個合作社，大部分已解散或達成共識解散，而重建項目涉及修改九龍城區的規劃大綱，若獲得城規會批准，爭取在2024年初向業主發出收購建議。
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