政府突擊查大埔富雅花園二座　10人未強檢罰款一萬

【有線新聞】大埔一幢住宅大廈有10人沒做強制檢測，被罰款一萬元。

政府人員早上約8時，在大埔富雅花園第二座入口設置帳篷，檢查了270多名市民的檢測結果，有12人沒遵守強制檢測公告，其中10人更被罰款一萬元。