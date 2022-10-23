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政府突擊查大埔富雅花園二座　10人未強檢罰款一萬

【有線新聞】大埔一幢住宅大廈有10人沒做強制檢測，被罰款一萬元。
政府人員早上約8時，在大埔富雅花園第二座入口設置帳篷，檢查了270多名市民的檢測結果，有12人沒遵守強制檢測公告，其中10人更被罰款一萬元。
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