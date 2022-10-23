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2022年10月23日
港聞
新聞資訊
二十大閉幕 李家超網上發文致賀
【有線新聞】行政長官李家超代表特區政府，熱烈祝賀二十大圓滿成功。
李家超在社交網站發文指，在中央全力支持和一國兩制下，香港會繼續砥礪前行，特區政府亦會團結各界，去建設能安居樂業、更有希望的香港。
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