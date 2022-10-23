英媒報道約翰遜晤辛偉誠談出選黨魁人選

【有線新聞】英國保守黨黨魁選舉，呼聲較高但尚未正式公布參選的前首相約翰遜和前財相辛偉誠據報私下會面，討論只派其中一人出選，以免加劇黨內分裂。

結束度假返抵英國的前首相約翰遜，下機後無不久就傳出他與同樣是黨魁大熱人選的前財相辛偉誠會面，二人尚未宣布競逐。

雙方陣營都無透露談話內容，報道指約翰遜和辛偉誠可能磋商二人中只派一人參選，以免拖長選舉兼加劇黨內分裂。

辛偉誠已率先取得足夠支持，逾120名議員公開表態會提名他。約翰遜陣營亦聲稱有100名議員支持足夠入閘，但公開支持他的人只有門檻一半。

黨魁選舉提名期將於周一結束，若果二人談判不成、堅決參選的話，將要在全體約17萬黨員投票中正面交鋒。民調顯示約翰遜在基層黨員中較受歡迎，有可能勝選。

當地傳媒報道，多個資深保守黨議員正竭力阻止約翰遜「回朝」，認為可能進一步引發市場不穩，更會連累保守黨。

他們正號召黨友傾巢而出支持辛偉誠，認為他象徵著金融市場穩定，寄望在議員意向投票中，可展示出辛偉誠獲壓倒性支持，促請議員不要在其他人選上糾纏，展示保守黨團結。

至於最早表態參選的保守黨下議院領袖莫佩琳開始競選工作，承諾若當選後會做個體察民情的首相，不過她在黨內議員之間所獲支持大幅落後約翰遜和辛偉誠。