跳水世界盃柏林站　全紅嬋不敵陳芋汐女子10米高台得銀牌；曹緣和王宗源奪得男子雙人3米板冠軍

【有線新聞】跳水世界盃柏林站，女子10米高台決賽，全紅嬋不敵師姐陳芋汐，屈居亞軍。

日前合作贏得雙人賽金牌，陳芋汐和全紅嬋由拍檔變成對手。

去年東京奧運一戰成名，15歲的全紅嬋決賽第一跳表現近乎完美，向前翻騰三周半屈體，5位裁判給10分滿分，取得90分、領先師姐陳芋汐9分。

但之後兩跳發揮未如理想，都未能突破90分。

17歲的陳芋汐越戰越勇，第三跳難度系數3.3的，臂立向後翻騰三周抱膝，為她帶來4個10分，取得97.35的高分，總成績進佔第一。

全紅嬋第四跳向後翻騰三周半抱膝，6月世錦賽由初賽到決賽，都在這個動作失手，這次成功克服，獲得94.05分，但不足以取得冠軍。

陳芋汐五跳有三跳得分超過90分，最後一跳反身翻騰兩周半轉體一周半屈體，再獲得一個10分，取得91.2分，總成績449.85分，19.4分優勢力壓全紅嬋奪得金牌，美國的艾根芭迪得季軍。

男子雙人3米板同樣是中國的囊中物，個人項目金、銀牌得主，王宗源和曹緣合作。

雖然第三跳難度系數3.4的，向前翻騰兩周半轉體兩周失誤，只有63.24分。

但兩人實力超班，之後三跳都取得超過80分，總分442.68分，贏美國組合88分，澳洲得第3。