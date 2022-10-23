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涉偷四車後闖多舖盜13萬元財物　警拘32歲男

【有線新聞】警方拘捕一名男子涉嫌偷走三輛的士及私家車，再駕駛到不同地方盜竊。
被捕的32歲男子，上月分別在停車場冒充車主取得車匙及在路邊偷車，共盜去一輛的士及兩輛私家車，再駕車到旺角、油麻地一帶到不同店舖盜竊，失物價值約13萬元。警方翻看閉路電視後在黃大仙拘捕他，涉嫌未獲授權取得運輸工具、盜竊及停牌駕駛。
警方說涉案的部分車主沒有拔走車匙，呼籲市民確保鎖好車輛才離開。
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