增5,535宗確診、多四死　多五院舍有個案　兩校有班級須停課

【有線新聞】本港新增5,535宗確診，本地個案5,143宗，多4名患者死亡。

新增個案中，有1,350宗是經核酸檢測確診，多5間安老及殘疾人士院舍有個案，再多一間中學一間特殊學校，有個別班級需要停課。新變種病毒方面，無輸入個案帶有新變種病毒。