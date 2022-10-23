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2022年10月24日
體育
新聞資訊
跳水世界盃柏林站 昌雅妮力壓陳藝文奪得女子3米板冠軍
【有線新聞】跳水世界盃柏林站，中國的昌雅妮奪得女子3米板冠軍。
初賽首名入決賽，昌雅妮繼續有穩定的發揮，由頭帶到尾。
應屆世界冠軍陳藝文，第四跳向前翻騰三周半屈體，壓水花不太理想，只有60.45分，總成績被隊友拉開。
兩人5跳的動作完全一樣。20歲的昌雅妮有3跳得分超過70分，總分363.75，16.8分優勢力壓陳藝文奪金。日本的三上紗也可，得到季軍。
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高級組銀牌八強 晉峰1:3東方；香港U23 0:2 標準流浪
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