跳水世界盃柏林站　昌雅妮力壓陳藝文奪得女子3米板冠軍

【有線新聞】跳水世界盃柏林站，中國的昌雅妮奪得女子3米板冠軍。

初賽首名入決賽，昌雅妮繼續有穩定的發揮，由頭帶到尾。

應屆世界冠軍陳藝文，第四跳向前翻騰三周半屈體，壓水花不太理想，只有60.45分，總成績被隊友拉開。

兩人5跳的動作完全一樣。20歲的昌雅妮有3跳得分超過70分，總分363.75，16.8分優勢力壓陳藝文奪金。日本的三上紗也可，得到季軍。