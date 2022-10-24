西貢旅遊巴失控撞欄　司機一度被困送院不治

【有線新聞】西貢有旅遊巴失事，撞到路邊鐵欄，司機送院不治。

旅遊巴撞毀燈柱後，停在路邊防撞鐵欄上，警員封閉一段路面調查。早上7時許，旅遊巴沿西貢公路往九龍方向行駛，駛到近北圍村對開懷疑失控剷上鐵欄。68歲男司機昏迷被困車內，由消防協助救出，送院搶救後證實不治，死因有待驗屍確定。