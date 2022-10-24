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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
西貢旅遊巴失控撞欄 司機一度被困送院不治
【有線新聞】西貢有旅遊巴失事，撞到路邊鐵欄，司機送院不治。
旅遊巴撞毀燈柱後，停在路邊防撞鐵欄上，警員封閉一段路面調查。早上7時許，旅遊巴沿西貢公路往九龍方向行駛，駛到近北圍村對開懷疑失控剷上鐵欄。68歲男司機昏迷被困車內，由消防協助救出，送院搶救後證實不治，死因有待驗屍確定。
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