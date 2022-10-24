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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
施政報告｜倡建三幹道三鐵路 林世雄稱走線已考慮環境生態影響
【有線新聞】施政報告提出興建三條主要幹道及三條策略鐵路，運輸及物流局局長林世雄說已經考慮走線對附近環境生態的影響。
林世雄：「中鐵綫我們主要都是使用隧道，隧道對環境影響，一般來說比高架道路影響少很多。主要能夠將通風流的地方，放在對環境沒那麼敏感的地點。北都公路其實都是，因為去到這個地方，它其實有很多漁塘、濕地。在這方面我們花了很多功夫審視走線，我們比較幸運找到這個走線，應該可以第一做到運輸需求，第二亦可以兼顧對環境影響。」
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