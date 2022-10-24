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2022年10月24日
體育
新聞資訊
短池游泳世界盃｜何詩蓓再贏100米自由泳 柏林站橫掃三金
【有線新聞】香港泳手何詩蓓，在短池世界盃柏林站勝出女子100米自由泳，橫掃三金。
24歲的何詩蓓，決賽游出51秒59，擊敗澳洲及荷蘭對手，時間比個人保持的亞洲及香港紀錄慢0.7秒。
何詩蓓早前分別贏200及400米自由泳金牌，當中在400米決賽，更刷新個人保持的香港紀錄。這位東京奧運兩銀得主，會與港隊隊友轉戰加拿大多倫多的第二站。
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