0+3｜機場旅客約疫前一成　林世雄指航運界正增強運力　不憂香港失樞紐地位

【有線新聞】入境「0+3」措施實行近一個月，機場每天接待約24,000旅客，是疫情前的12%。運輸及物流局局長林世雄說，全球客運量預計2024年才回復疫情前水平，香港航運業界正增強運輸能力，不擔心失去國際航空樞紐地位。

距離聖誕傳統旅遊旺季還有兩個月，不少航空公司出現人手荒，運輸及物流局局長林世雄說，業界正努力補充人手、恢復運輸能力，不擔心香港國際航空樞紐地位不保。

林世雄：「真的要對自己有信心，我們香港的優勢我們繼續擁有。例如我們與內地聯繫、我們與其他外國城市的聯繫。所以為何我們要自身做好些，我們能夠有市場、有需求，航空公司總有一天會回來。」

施政報告提出興建三條主要幹道及三條策略鐵路，部分經過濕地、漁塘，林世雄說已經考慮走線，對附近環境生態的影響。

林世雄：「中鐵綫我們主要都是使用隧道，隧道對環境影響一般來說比高架道路影響少很多，主要能夠將通風流的地方，放在對環境沒那麼敏感的地點。」

有團體建議興建新鐵路時，可以引入港鐵以外的營運商，林世雄稱需要通盤考慮，其中港深西部鐵路獨立於香港鐵路網絡，有空間考慮招標的可能。