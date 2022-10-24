保守黨黨魁選舉｜約翰遜宣布不參選　辛偉誠大幅領先莫佩琳　最快周一接任首相

【有線新聞】英國保守黨黨魁選舉提名，本港時間今晚9時截止，前首相約翰遜宣布不參與競逐。宣布參選的前財相辛偉誠，大幅領先對手、下議院領袖莫佩琳，若對方未能取得提名所需的過百支持，意味辛偉誠很大機會成為唯一候選人，將成為下任首相。

從加勒比海趕回倫敦的前首相約翰遜，在保守黨黨魁選舉提名期結束前一日發聲明，指雖然他已取得參選門檻所需的逾百名議員支持，很有可能在競選中獲勝，重返唐寧街。但約翰遜認為現在不是正確的時機，指未能說服前財相辛偉誠和下議院領袖莫佩琳，為了國家利益前提下、團結一致，除非國會有一個團結的政黨，否則無法有效管治。

已宣布角逐的辛偉誠，指感激約翰遜帶領國家度過一些最嚴峻的挑戰，希望對方繼續為國內外作出貢獻。辛偉誠在競選宣言中提到，英國正面對嚴峻經濟危機，眼前挑戰比疫情時更大，如果作出正確選擇，將有巨大機遇。

他希望修補經濟、團結保守黨，以及為國家作出貢獻，強調他領導的各級政府，都將有誠信、專業和問責精神。

據報辛偉誠已取得接近一半保守黨議員公開支持，月底公布中期財政預算案的新任財相侯俊偉表態支持辛偉誠。

至於最先宣布參選的莫佩琳，形勢大幅落後，她指繼續爭取支持，承諾提供紀律嚴明和誠實的政府。一旦只有一名候選人獲過百名保守黨議員支持，將於周一獲任命為首相，否則要進行網上投票，當選人周五成為新首相。