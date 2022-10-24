孫玉菡未回應最低工資檢討周期或改一年一檢　僅稱是時候「睇一睇」

【有線新聞】最低工資委員會月底將向政府交報告，包括建議最低工資檢討周期會否改「一年一檢」。勞工及福利局局長孫玉菡說，機制已運行12年，是時候「睇一睇」。

孫玉菡：「（當局原則是否認同一年一檢？）今天不講具體立場，工作既然交了給最低工資委員會，讓他們討論，最低工資委員會是三方的。（給他們討論都是一個態度？）我們很清楚，起碼態度就是真的要看一看，如何在這方面做得更好，（兩年一次實在太滯後）所以我們要檢視周期。」

至於能否以減少貧窮人口釐定扶貧工作成效，孫玉菡說很難釐定，因為受經濟、人口結構變化等因素影響，而政府希望到2027年資助安老宿位加6,200個，當中2,700個是私營院舍買位。