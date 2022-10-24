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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
中大成功研發微生態配方 可減疫苗不適、細菌病毒感染等 包括新型肺炎
【有線新聞】中大研發出微生態配方，任何人服用後可減少病菌感染風險及打針後的不適。
中大醫學院去年至今年招募453名糖尿病患者及超過65歲人士參與研究，他們參與之前或之後一星期曾接種科興或復必泰。他們隨機被分配服用微生態配方或維他命C安慰劑來對照，發現服用配方的人，一年內對疫苗的不適及感染細菌、病毒，包括新冠病毒的風險都比對照組低。
研究團隊解釋，配方令腸道的益菌增加高達兩成，惡菌減少高達五成，益菌釋放代謝物透過血液循環到身體各處，令免疫力提升，配方無副作用，任何人都適合服用。
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