中大成功研發微生態配方　可減疫苗不適、細菌病毒感染等　包括新型肺炎

【有線新聞】中大研發出微生態配方，任何人服用後可減少病菌感染風險及打針後的不適。

中大醫學院去年至今年招募453名糖尿病患者及超過65歲人士參與研究，他們參與之前或之後一星期曾接種科興或復必泰。他們隨機被分配服用微生態配方或維他命C安慰劑來對照，發現服用配方的人，一年內對疫苗的不適及感染細菌、病毒，包括新冠病毒的風險都比對照組低。

研究團隊解釋，配方令腸道的益菌增加高達兩成，惡菌減少高達五成，益菌釋放代謝物透過血液循環到身體各處，令免疫力提升，配方無副作用，任何人都適合服用。