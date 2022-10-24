打擊衞生黑點兩個月　民建聯巡查發現仍有鼠患

【有線新聞】政府在全港打擊衞生黑點兩個多月，有政黨在九龍城及黃大仙區巡查，發現仍有衛生及鼠患問題。

民建聯在8至10月先後巡查九龍城及黃大仙區，分別發現多41及20個不在政府名單上的衛生黑點，其中黃大仙區鼠患問題嚴重，部分屋邨更有老鼠入屋。他們建議政府成立滅鼠專責小組，上門協助居民滅鼠，加強巡查食肆及後巷，檢控棄置廢物的人，並研究修例提高罰則。