i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月24日
港聞
新聞資訊
打擊衞生黑點兩個月 民建聯巡查發現仍有鼠患
【有線新聞】政府在全港打擊衞生黑點兩個多月，有政黨在九龍城及黃大仙區巡查，發現仍有衛生及鼠患問題。
民建聯在8至10月先後巡查九龍城及黃大仙區，分別發現多41及20個不在政府名單上的衛生黑點，其中黃大仙區鼠患問題嚴重，部分屋邨更有老鼠入屋。他們建議政府成立滅鼠專責小組，上門協助居民滅鼠，加強巡查食肆及後巷，檢控棄置廢物的人，並研究修例提高罰則。
上一條影片
南韓和北韓軍方互相在西部海域開火
下一條影片
一線搜查｜日本開關海外婚禮公司卻走佬？逾30名準新人被騙訂金 「有人被騙6、7萬」
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷 18歲男為報仇反咬兼生吞 胸痛1個月揭寄生蟲入肺
一線搜查｜港男同巨型瀨尿蝦打卡被擊傷 手掌傷口超長要縫針｜食安中心5貼士提防食肉菌