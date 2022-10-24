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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
貿易公司老闆認向採購員回佣逾800萬 兩人串謀行賄罪成囚17至22個月
【有線新聞】一名貿易公司老闆承認向一名採購員提供回佣逾800萬元，兩人判囚17至22個月。
案件在區域法院審理，事發於2012至2019年，製衣公司採購員黎淑芬，向服裝配飾貿易公司老闆何國榮，發出總值至少逾3,600萬元採購訂單以賺取回佣。
兩人被控一項串謀受賄罪，何國榮另被控兩項串謀行賄罪，法官判刑指犯案時間長、回佣金額大，刑責不輕。他們違反誠信、出於私利犯案，罪責相等，法庭要打擊業界同類型陋習。
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