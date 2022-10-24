俄軍戰事受壓　俄羅斯防長致電多國防長　稱烏軍或用「骯髒彈」　烏方：指控荒謬

【有線新聞】俄軍在烏克蘭南部戰事受壓，繼續以導彈和無人機空襲。俄羅斯防長紹伊古與美、英等多國防長通電話，指控烏軍可能使用「骯髒彈」，令局勢失控升級，烏克蘭批評指控荒謬和危險。

距離赫爾松前線，僅數十公里的造船重鎮尼古拉耶夫周日遭到空襲，住宅大樓屋頂被炸毀，遊樂場無法倖免。地方官員指俄軍使用S-300防空用的導彈發動襲擊，烏軍另外攔截十多架自殺式無人機。

烏克蘭部隊連日反攻，俄軍在赫爾松戰線受壓下，繼續大規模以導彈和無人機空襲烏克蘭各地。

俄羅斯防長紹伊古罕有致電給美、英、法國和土耳其等北約國家防長，討論烏克蘭局勢，包括指控烏克蘭可能動用「骯髒彈」，即含放射性物質的爆炸裝置，令局勢失控升級，但他沒提出證據。

這是紹伊古3日內第二次與美國防長奧斯汀通電話，美國國防部聲明指，奧斯汀反對俄羅斯任何為局勢升級的藉口。英國國防大臣華禮仕亦強烈反對紹伊古的說法。

烏克蘭外長庫列巴批評，紹伊古的指控荒謬和危機，稱俄羅斯是欲嫁禍烏克蘭。總統澤連斯基直言，紹伊古的行動表明俄羅斯準備在烏克蘭土地，動用放射性武器，每人都知道所有骯髒行徑都是來自俄羅斯。