中央政策研究室：「兩個確立」乃十八大以來最重政治成果

【有線新聞】中央政策研究室說，二十大報告強調有效應對外部勢力挑釁破壞，而「兩個確立」對推進中華民族偉大復興的歷史進程 具有決定性意義。

二十大閉幕，中共中央舉行記者會解讀二十大報告。中央政策研究室指，「兩個確立」是十八大以來最重要的政治成果。中央政策研究室主任江金權表示：「兩個確立是黨的十八大以來，我們黨作出的重大政治抉擇，是新時代十年最重要的政治成就，也是取得偉大變革的根本原因，對新時代黨和國家事業發展，對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。」

他又提到指報告總結十年來，中國貫徹總體國家安全觀，完善國家安全體系，有效應對外部勢力，在台灣、香港、新疆、西藏、南海等的挑釁破壞。另外，報告亦首次單獨將法治建設作為專章論述和專門部署，中央政法委秘書長認為，是充分體現中央對全面依法治國的高度重視。中央政法委秘書長陳一新表示：「彰顯了我們黨不僅是敢於革命，善於建設、勇於改革的政黨，更是信仰法治、堅守法治，建設法治的政黨。」

中央改革辦常務副主任穆虹就表示，報告將高質量發展明確作為國家發展的首要任務，是解決一切問題的基礎和關鍵。穆虹又表示，在當前嚴峻複雜的大環境下，二十大報告提出的多項針對現在、著眼未來的戰略舉措一定會有助消除，外界對中國發展的疑慮。