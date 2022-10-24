0+3｜機場日均出境港人增五成　旅遊業界嘆航班運力不足、開團有限　有導遊苦候三年未復工

【有線新聞】「0+3」檢疫措施實施近一個月，每日平均有6,000多人經機場出境，較之前上升五成。但旅遊業界說航班運力未恢復，開辦的旅行團有限，有導遊等了三年仍未復工。

導遊Tony：「當地人看到我們香港團來到，很興奮、很開心，大家相識了一段時間，幾年沒見。」

上月底公布「0+3」後，做了30多年導遊的Tony出發帶第一團，相隔三年再踏足土耳其，他說有特別準備。「每日顧客上落旅遊巴前會消毒噴霧，在餐廳都會將同一個家庭分枱用餐，大家開心放心。」

他疫情前每個月出發兩三次，下一團、要等到下個月，同樣要等的還有領隊Edmond，「有多期待呢，我曾跟公司說，如果公司重開旅行團，第一個月我不受薪無問題，當作義工，因為我想盡快帶團。」

Edmond過去30年主力東南亞線，最後一團已經要數到2020年初，近這三年他停薪留職，靠帶本地團、做兼職保安過日子。「公司告訴我們一個字：等。老闆都有擔心，重開旅行團不像是三年前般興旺，1,000多元團費去泰國，3,000多元團費去日本，機票已經不只這價錢。」

實施「0+3」後，平均每日有6,000多名香港居民經機場出境，較上月升五成，但旅遊業界說最受惠的只是售賣機票、酒店的自由行套票。香港旅行社東主協會會長葉慶寧：「例如辦埃及旅行團、歐洲旅行團，問題是航空公司沒飛來香港，要解決到航空公司願意提供團體機票。『0+0』之後，航空公司會研究有沒有遊客來港，回程時香港人會否上機，認為有市場、有需求就會盡快安排航機來港。」

「0+3」後出發到外地的旅行團有多少，旅議會說沒有數字，會積極與旅行社及航空公司商討航班運力問題，並向政府反映業界訴求。