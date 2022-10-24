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明年10.21起　非持牌商戶禁售撲熱息痛、亞士匹靈等退燒藥

【有線新聞】明年10月底起，非持牌商戶不能售賣含撲熱息痛、亞士匹靈等成份的退燒藥。
現時任何店舖都能售賣非成藥的退燒藥，藥劑業及毒藥管理局上星期五向全港藥房、藥行發信稱，應該加強規管退燒藥，刊憲明年10月21日起，只有授權毒藥銷售商及列載毒藥銷售商可以出售退燒藥，即是有「RX」標誌，並有藥劑師駐場的藥房及可銷售傷風感冒藥和成藥的藥坊及藥行。
現時大部分超市、便利店已註冊成為列載毒藥銷售商，預計新改動影響不大。
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