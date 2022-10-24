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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
增5406宗確診、多7死 多8院舍現個案 17校有班別或課外活動組須停課
【有線新聞】本港新增5,406宗確診，476宗屬輸入、佔總數9%，多7名患者離世。
本港流行的變種仍是BA.4和BA.5，佔檢測樣本近92%。多8間院舍有院友確診，45人被列為密切接觸者；多661間學校呈報個案，17間學校共17班和1個課外活動小組要停課7天。
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