增5406宗確診、多7死　多8院舍現個案　17校有班別或課外活動組須停課

【有線新聞】本港新增5,406宗確診，476宗屬輸入、佔總數9%，多7名患者離世。

本港流行的變種仍是BA.4和BA.5，佔檢測樣本近92%。多8間院舍有院友確診，45人被列為密切接觸者；多661間學校呈報個案，17間學校共17班和1個課外活動小組要停課7天。