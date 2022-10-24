三鐵三路｜有議員倡中鐵綫加站緩擠塞　鄧家彪不滿東九龍綫被擱置　當局研發債應付開支

【有線新聞】施政報告提出興建三條主要幹道及三條策略鐵路。立法會交通事務委員會，多名議員就中鐵綫車站選址提出建議。當局說，目前走線方案運輸效益好，會研究不同的融資方案。

施政報告提出的六個新基建項目，包括北都公路、將軍澳綫南延綫等，其中連接錦田至九龍塘的中鐵綫，有議員希望可在九龍西增加車站。

立法會議員梁文廣：「（荃灣綫）繁忙時間上不到車，（美孚至深水埗）居民期望中鐵綫的出現，可以紓緩美孚至深水埗這部分。」

立法會議員田北辰：「最符合成本效益是接駁去（葵涌）附近的葵芳站，距離石籬只有一公里，即是（開支）只用40億元便可以。」

路政署署長陳派明：「接駁去九龍塘站，可以將現在最擠塞一段，由錦田去荃灣這一段屯馬綫的壓力紓緩效果最理想。所以我們提這個方案，不過將來公眾諮詢時，我們都希望聽多些意見。」

有議員不滿早於2014年規劃的東九龍綫被擱置。

立法會議員鄧家彪：「新界北或者北部都會區得到政府寵愛，許多基建雖不能立即興建，但都已經在規劃設計階段、全速進行，九龍東這個舊愛被遺忘。」

立法會議員李世榮：「東九龍延綫由鑽石山去到將軍澳寶琳站，今次（施政報告）宣布後，有消息指（方案）擱置、不到將軍澳，這件事有點出爾反爾。」

運輸及物流局局長林世雄：「車站沿走線入（將軍澳），就要興建得深入地底，當你由地面去到車站所花的時間不短，亦會影響運輸效能。」

議員亦關注項目的融資渠道、擔心會超支，林世雄說會研究發債或公私營合作制等模式，應付基建開支。