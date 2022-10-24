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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
政府擬禁即棄膠餐具、明年第四季實施 違者罰款二千
【有線新聞】政府計劃修例管制即棄膠產品，禁止食肆派即棄膠飲管、刀叉等，當局希望提早於明年第四季實施。
環境及生態局副局長黃淑嫻在立法會環境事務委員會說，塑膠廢物佔本港堆填區都市固體廢物兩成，當局目標明年初向立法會交條例草案，全面禁發泡膠餐具。第一階段包括禁止食肆向堂食顧客派發即棄膠刀叉、飲管、膠杯等，到第二階段才管制外賣膠杯，違者罰款2,000元，有議員質疑為何不全面禁止入口，局方說下一階段再研究。
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