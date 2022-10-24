下學年起基本法測試擴至直資、幼園教師　涵蓋合約教師、校長

【有線新聞】下學年起，新入職資助學校的合約老師亦需要通過《基本法》測試。

教育局向全港學校發通告，指2023/24學年起，新聘教師《基本法》測試要求擴展至直資學校及參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園。除常額教師外，以現金津貼聘請的新入職教師，即是合約老師亦須通過測試，有關要求適用於所有教師職系，包括校長。

教育局會於本學年舉辦五輪《基本法及香港國安法》測試，第一輪12月3日舉行，申請名額先到先得。