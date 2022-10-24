免針紙覆核｜被問會否賦權局長廢免針紙　林定國稱正研究判詞、將適時公布決定

【有線新聞】免針紙司法覆核案政府敗訴，律政司被問到會否修例，賦權醫務衞生局廢除免針紙，律政司說正研究判詞，有決定會適時公布。

立法會議員梁熙：「當局會否盡快啟動相關修例工作堵塞漏洞？如果會的話，何時做？」

律政司司長林定國：「在收到判詞後，醫衞局及律政司都在積極考慮判詞及考慮下一步工作，現在只能跟大家說我們在積極考慮，其實整個周末都在處理這事，一有下一個決定，一定會適時跟大家公布。特區政府處理任何事情必定以遵從法治原則為其中一個最重要基礎，希望大家等一等，討論完畢、有成熟決定會適時向大眾公布。」