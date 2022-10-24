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香港仔八旬婦捱私家車撞　雙腳捲車底　受傷送院

【有線新聞】香港仔有女途人遭私家車撞倒，受傷送院。
事發在下午1時許，一輛私家車由香港仔中心停車場駛出南寧街期間，失控撞倒一名87歲女途人，傷者雙腳捲入車底，48歲男司機報案求助，救護人員到場，將傷者送院搶救。
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