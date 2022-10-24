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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
荃灣聖芳濟學生缺席升旗禮被罰停課 校方成立獨委會調查、料需時90日
【有線新聞】荃灣聖芳濟中學14名學生缺席升旗禮，早前被罰停課三天，校方在事發19天後宣布成立委員會獨立調查事件。
校監張奇恩向家長發信，說這兩星期與校董接見同學及老師，他們表達了意見和憂慮，校董會在上星期三議決成立獨立調查委員會調查事件，預計需時90日，希望家長給予時間及空間。
委員會有五人，包括天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文、恩主教書院校監吳慧思、大律師莊啟文等。
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