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消息：保安局將接管河套方艙　政府曾稱該處予旅客「逆向隔離」

【有線新聞】消息指，落馬洲河套區「方艙醫院」將會由保安局接管。
河套的「方艙醫院」現時由內地管理，政府早前說一旦落實北上前「逆向隔離」，將會安排北上旅客先在河套的方艙醫院隔離，再以閉環方式入深圳。兩地仍然商討「逆向隔離」，包括人手等安排。
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