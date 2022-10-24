旺角女途人遭巴士撞倒　手腳受傷送院

【有線新聞】旺角有途人被巴士撞倒，送院治理。救護員為傷者治理傷勢，她主要手腳受傷。

晚上7時許，一輛巴士沿彌敦道往尖沙咀行駛，駛到近瓊華中心對出撞倒一名女人，她的腳卡在巴士車底，由朋友及途人合力救出，送院治理。