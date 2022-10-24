金融峰會︱金管局：訪客可入「疫苗通」處所　倘確診可坐專機離港

【有線新聞】金融領袖峰會下星期舉行，主辦的金管局說，會容許來港出席的商界領袖醫學監察期間出席宴會吃飯。

金管局下星期二招待來港的商界領袖到西九文化區M+參觀和晚宴，翌日在四季酒店出席峰會，在酒店舉行午宴。

金管局總裁余偉文說，訪客在三天醫學監察期間，可以在私人包間與其他人吃飯、可以進入需要「疫苗通行證」的處所等，訪客在來港前及抵港三天都要做檢測，確診者可以選擇坐專機離港或者接受隔離。由於反應踴躍，峰會延長至11月3日。