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2022年10月24日
港聞
新聞資訊
金融峰會︱金管局：訪客可入「疫苗通」處所 倘確診可坐專機離港
【有線新聞】金融領袖峰會下星期舉行，主辦的金管局說，會容許來港出席的商界領袖醫學監察期間出席宴會吃飯。
金管局下星期二招待來港的商界領袖到西九文化區M+參觀和晚宴，翌日在四季酒店出席峰會，在酒店舉行午宴。
金管局總裁余偉文說，訪客在三天醫學監察期間，可以在私人包間與其他人吃飯、可以進入需要「疫苗通行證」的處所等，訪客在來港前及抵港三天都要做檢測，確診者可以選擇坐專機離港或者接受隔離。由於反應踴躍，峰會延長至11月3日。
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