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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
元朗八鄉村屋起火 8人不適送院
【有線新聞】元朗八鄉有村屋發生火警，屋內多人被困，8人不適送院。
有居民由救護員陪同在救護車接受治理。凌晨3時許，錦上路蓮花地對開一間村屋起火，消防接報到場，派出一隊煙帽隊及一條喉灌救，約半小時將火救熄。屋內3男5女獲救時清醒，年齡介乎9至67歲，由救護車送院，至於起火原因有待調查。
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