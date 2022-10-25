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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
日日有頭條：00年議員批菜統處棄置過多蔬菜造成浪費
【有線新聞】蔬菜統營處於1946年成立，為批發商及買家提供交易設施，亦有權決定如何處理剩餘蔬果。2000年，有議員批評菜統處每日棄置太多蔬菜，造成浪費。
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