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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
教師專業｜蔡若蓮：年底推操守指引 擬就釘牌設年期安排、懲處非劃一
【有線新聞】教育局局長蔡若蓮重申，年底前推出《教師專業操守指引》，並計劃就取消教師註冊加入年期安排，但不會劃一每個個案的懲處。
教育局局長蔡若蓮：「我們有一個小組去考慮這些懲處應該如何判斷以及程度、（取消註冊）多久、是否適合往後有機會改正後重新註冊，這都不能一概而論。因為教師這個行業很特別，要與時並進，如果已經離開前線很久，往後要再重新執教鞭其實都有一定困難。我們估計例如三年，一來有時間讓老師有足夠時間改進，另一方面也不會離開前線太久。」
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