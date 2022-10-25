環境局稱會研究修例　毋須法庭批准可沒收店舖貨物打擊阻街

【有線新聞】為了加強打擊店舖阻街，環境及生態局局長謝展寰說會研究修例，毋須先經法庭批准、直接沒收商家貨物。

環境及生態局局長謝展寰：「阻街很多時候最大的阻嚇力不在於我們對他們罰款，就算我們罰他們1,500元，即使將來再增加罰款，除非是天天罰款，否則商家都是當交租。我們要沒收他的貨品，但現時法例下，對在哪種情況下我們可以沒收其貨品，很多情況沒收後又要拿法庭令，我們可否修改法例讓我們在在沒收貨品過程中不需要這麼多人力。」