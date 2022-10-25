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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
免針紙｜政府敗訴無權宣告失效 李家超：依法辦事、很快會決定下一步
【有線新聞】「免針紙」司法覆核案政府敗訴，無權宣告有關免針紙失效，行政長官李家超說政府一定會依法辦事，律政司及醫衞局做了大量分析，很快會決定下一步如何做。
李家超：「政府做事一直依法行事；第二，政府是有責任，確保我們的公共健康，得到有效和迅速的保護；第三是政府行事的時候一定會記住穩固法律基礎進行；第四對於任何涉嫌違反法律行為又或者違反專業操守的行為，政府會追究他們的法律和操守責任。律政司和醫衛局已經在這方面作出努力分析和作出建議，很快會做到決定。」
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