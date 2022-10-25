類鼻疽｜袁國勇視察深水埗兩配水庫　倡增食水氯含量　另設紫外光消毒系統

【有線新聞】深水埗近月爆發多宗類鼻疽感染個案，現階段仍然未清楚感染源頭，港大微生物學系講座教授袁國勇到區內兩個配水庫視察後，建議增加食水的氯含量，及在配水庫增設紫外光消毒系統。

袁國勇聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等人，先到石硤尾配水庫視察。在水庫的蓋上以及附近的泥土抽取樣本化驗，他們之後再去同樣位於深水埗區的蝴蝶谷配水庫調查。

本港今年暫時錄得31宗類鼻疽個案，22宗都住在深水埗，當局之前驗過區內泥土和口罩等常見家居用品，但暫時都未確定感染源頭。

港大微生物學系講座教授袁國勇：「病例差不多都是圍繞（兩個配水庫）這一公里範圍發生，我們起初以為是同一個供水系統，但今日水務署同事告訴我們，原來供水系統分為兩邊，一邊是紅色、另一邊是綠色，是兩個不同配水庫供水。」

袁國勇說食水由濾水廠經過配水庫再去到家居出水位，氯含量會降低，未必足以殺死細菌，建議水務署在沙田濾水廠將氯含量由百萬分之1，增加至百萬分之1.2。

袁國勇：「如有百萬分之1氯氣，應該也足以殺菌。但我們也知道這種類鼻疽伯克氏菌，分泌出黏液在細胞外，令它有抗拒氯氣的情況出現，令它不會容易被氯氣殺滅。因為這個原因，我們作出另一建議給水務署，考慮用紫外線增加殺菌，以致我們不單靠氯氣殺菌。」

他又說水務署濾水廠的消毒程序已經跟足世衛要求，希望隨著天氣轉涼同埋乾燥，類鼻疽菌不易生存，加上新的措施可以控制疫情。