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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
洪為民生日宴｜涉虛報隱瞞行蹤 王詩雅不認罪 下月底審前覆核
【有線新聞】港區人大代表洪為民生日派對，確診賓客王詩雅涉嫌虛報及隱瞞行蹤，她否認全部8項傳票控罪，案件押後至12月20日審前覆核。
被告王詩雅聆訊後離開法庭，她是廠商會青年委員會名譽主席，今年1月3日到灣景中心一間餐廳出席生日派對，其後確診，席上170名賓客要隔離21天，包括前民政事務局局長徐英偉。王詩雅被控8項傳票控罪，指她明知而拒絕向衞生署人員提供生日宴前半個月的出行紀錄，又訛稱其後4天的行蹤，控方將傳召10名證人及呈上閉路電視片段等。
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