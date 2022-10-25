明報尊子漫畫屢受官、警批評　被問是否無法包容不同意見　李家超：有權澄清不公事情

【有線新聞】《明報》尊子漫畫近期接連被官員及警方批評，行政長官李家超說，政府部門見到不公正的事情有權澄清，有助加強溝通及共融。

尊子漫畫兩星期前畫了防暴警員到學校處理個案，警方向《明報》發信，質疑漫畫內容有誤導，損害警隊形象，極可能令讀者對警方調查，產生錯誤觀感；到上星期，漫畫描述「人才辦」，招聘接受苛政管治的人才，勞福局局長孫玉菡不點名批評荒謬、偏離事實，自以為幽默的表述，損害香港形象。

特首李家超被問到，香港是否無法包容不同意見，他說：「每個人都可以對事物有自己的看法，這個亦包括政府部門，如果政府部門認為某些事情，對於他們反映到不公正，或者令人有些不適當的理解，而作出澄清或跟進，這些應該都覺得是好事。大家了解對方對事物的看法，都是增加大家溝通和共融的機會。」

社會有不同看法的事物，還有他的施政報告。香港民意研究所調查說，滿意的人有34%，不滿意的人有31%，一半半就有19%。

李家超：「所有意見，或者對政府表現的評論，都會被我考慮在內。我知道還有很多正面評價，當然（社會）對政府的要求是高，我們會做到我們所說的，我們會做。」

要做的其中一件事，是落實「逆隔離」返內地。作為試點的落馬洲河套區隔離設施，有傳媒指會交由入境處負責，李家超沒有回應報道是否真確，只是說仍有問題要解決，會全速與內地當局商討。