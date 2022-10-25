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港股昨瀉逾千點　李家超：對本港市場系統有信心

【有線新聞】港股周一大跌逾千點，特首李家超說政府會密切留意市場情況，又說對本港市場系統有信心。
李家超：「全球經濟形勢不明朗，影響全球經濟前景的因素有很多，重要的是我們都要密切關注經濟市場的發展。對政府來說，重要的是確保我們的金融系統順利及有效運作，我們一直在密切關注情況。」
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