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2022年10月25日
兩岸國際
新聞資訊
英王查理斯三世蠟像遭環保人士扔蛋糕
【有線新聞】英王查理斯三世的蠟像遭環保人士扔蛋糕，四人被捕。
兩名環保組織的成員在倫敦杜莎夫人蠟像館，走近查理斯蠟像，並向蠟像面部扔朱古力蛋糕，要求英國政府停止簽發新的石油和天然氣許可證，呼籲正視氣候問題。他們和另外2人涉嫌刑事毀壞被捕。同一個環保組織的成員，本月中亦向倫敦國家美術館內梵高名畫《向日葵》潑蕃茄湯。
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