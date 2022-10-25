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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
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通訊軟件WhatsApp疑故障 一度癱瘓近兩小時
【有線新聞】通訊軟件WhatsApp下午懷疑故障，一度無法傳送訊息近兩小時。
下午約3時開始，用戶無法傳送訊息至群組，單對單個人訊息起初仍運作正常，之後亦無法傳送，直至近5時才陸續恢復。WhatsApp母公司Meta確認部分用戶無法傳送訊息。
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