i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月25日
港聞
新聞資訊
海關截走私貨船 檢約2000萬元貨物 兩人被捕
【有線新聞】海關截獲一艘貨船，檢獲總值約2,000萬元走私貨物，拘捕兩人。
兩名57歲和66歲船員黑布蒙頭帶返昂船洲海關基地調查，檢獲證物包括名貴手表、首飾、手機和相機鏡頭等。海關星期一在大嶼山南面海域截停一艘前往澳門的內河貨船，檢獲約6,000件懷疑走私貨物。本年6月至今，海關已偵破第4宗同類案件，估計貨物供應內地市場。
上一條影片
通訊軟件WhatsApp疑故障 一度癱瘓近兩小時
下一條影片
徒步西班牙男子入境伊朗後失聯三星期
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷 18歲男為報仇反咬兼生吞 胸痛1個月揭寄生蟲入肺
一線搜查｜港男同巨型瀨尿蝦打卡被擊傷 手掌傷口超長要縫針｜食安中心5貼士提防食肉菌