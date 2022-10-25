海關截走私貨船　檢約2000萬元貨物　兩人被捕

【有線新聞】海關截獲一艘貨船，檢獲總值約2,000萬元走私貨物，拘捕兩人。

兩名57歲和66歲船員黑布蒙頭帶返昂船洲海關基地調查，檢獲證物包括名貴手表、首飾、手機和相機鏡頭等。海關星期一在大嶼山南面海域截停一艘前往澳門的內河貨船，檢獲約6,000件懷疑走私貨物。本年6月至今，海關已偵破第4宗同類案件，估計貨物供應內地市場。