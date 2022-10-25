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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
內地男疑不滿防疫措施 於立法會示威區貼海報涉煽動罪被捕
【有線新聞】一名內地男子在立法會大樓公眾示威區張貼對防疫措施不滿的海報，涉嫌干犯煽動意圖被捕。
警方在被捕男子家中檢獲電話、手提電腦、打印機及犯案時穿著的衣服。該名27歲內地男子報稱工程師，持工作簽證來港一年，涉嫌在今個月15日深夜在立法會示威區告示板張貼三張海報，犯案後曾更換衣著逃避追捕。
警方接獲立法會保安報案，翻查閉路電視後在將軍澳拘捕該男子，警方指海報字句引起對中央政府及領導人憎恨藐視。
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