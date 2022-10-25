議員倡發展郊野公園邊陲地　甯漢豪：會個別審視地段、未有時間表

【有線新聞】政府未來十年已覓得3,280公頃熟地建屋，有議員建議政府考慮動用郊野公園邊陲地，發展局說會個別審視那些適合發展，但未有確實時間表。

立法會議員李鎮強：「會否想一想，特別是大欖郊野公園，可利用郊野公園內生態環境不高、公眾享用價值低的地方，而且附近已有一定基建設施，特別是巴士站等配套可興建公營房屋，甚至非牟利用途。」

發展局局長甯漢豪：「再三澄清，我們從來不排除郊野公園邊陲地作為發展土地來源，不過純粹是優次問題，暫時未能有確切時間表。就算要看都是個別郊野公園的地塊覺得較容易看，我們會看個別地塊要有目標，不會就所有郊野公園土地展開研究，因這是不切實際。」